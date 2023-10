LAFONTAINE BISSON, Irène



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2023, à l'âge de 102 ans et 8 mois, est décédée madame Irène Bisson, épouse de feu Cyrille Lafontaine de Saint-Malachie. Elle était la fille de feu Alphonse Bisson et de feu Rosanna Picard. Elle résidait depuis plusieurs années à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule jeudi 26 octobre 2023, de 19h à 21h. Le vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Malachie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Yvon Morin), Paul (Rose-Hélène Bolduc), Marcelle (Alain Turcotte), Herman (Manon Levesque) et Gaston (Ghislaine Fontaine); ses petits-enfants: Christine, Denise, Karine, Sophie, Maxime, Dave, Yannick, Maude, Annie, Valérie, Étienne et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Joseph (feu Marie-Reine Leblond), feu Régina (feu Alfred Grondin), feu René (feu Gabrielle Cloutier), feu Robert (feu Gilberte Henri), feu Ovila (feu Thérèse Gagné), feu Armand (feu Hélène Labrecque), feu Eusèbe (feu Georgette Labrecque), Rita (feu Camil Gilbert), feu Angeline, feu Henri-Louis (feu Lianne Lavertu), feu Annette et feu Alida (René Fournier). De la famille Lafontaine, elle était la belle-soeur de : feu Anna (feu Arthur Bernier), feu Rosaire Lafontaine (feu Philomène Lafontaine), feu Cécile (feu Roland Fournier), feu Gérard (feu Alexina Lacasse), feu Jeanne (feu Amédée Lafontaine) et feu Marie-Ange (feu Joseph Vallières). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du Manoir de la Rive Claire et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :