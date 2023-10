GOSSELIN, Laurence



À la Résidence Côté Jardins, le 7 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Laurence Gosselin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Trudel. Elle était la fille de feu dame Julienne Faucher et de feu monsieur Léonce Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Pierre et Yvon (Chantale Emond); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses soeurs et ses frères : Laurette (feu Marcel Gauthier), Martha, Jacques (feu Marie Laflamme) et Richard (Ghislaine Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca