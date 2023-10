BEAUSÉJOUR, André



Le 10 octobre 2023 est décédé à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, à l'âge de 91 ans, Dr André Beauséjour de Québec (Charlesbourg), époux de feu Monique Simard. Il était le fils de feu Hélène Brouillette et feu Camille Beauséjour. L'ont précédé ses frères : feu Raymond, feu Rolland (feu Denise Gagné), feu Robert (feu Claire Coulombe), feu Guy (Huguette Simard) et feu Roger (Claire Fortin); ses sœurs : feu Françoise, feu Gabrielle et feu Marguerite (feu André Lacombe). Il laisse dans le deuil ses enfants : André Jr, Martin (Julie Plamondon), Lise (Robert Myre) et Louis (Isabelle Bouchard); ses petits-enfants : Marie-Alexandrine (Dave Gélinas), Caroline, Rose-Hélène (Gideon Kafri) et Félix; ses arrière-petits-enfants : Emiliano, Elliott, Simone et Laurent; sa sœur : Hélène (feu André Brûlé); ses filleuls : François Beauséjour et Michel Bédard. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 12h30Un remerciement spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille sera reconnaissante de dons à la Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus.https://fondationenfantjesus.ca/donnez/dons-in-memoriam/