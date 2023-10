CANTIN, Françoise Tremblay



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Françoise Tremblay, épouse de feu Robert Cantin. Elle demeurait anciennement à Pont-Rouge. Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Michel), Guy (Francine), Joceline (feu Martin) et Jean; ses petits-enfants: Marie-Anne (Robin), Philippe (Daniella), Mathieu (Valérie), Catherine, Jean-Sébastien, Marie-Ève (Jean-Philippe) et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Évelyne, Ada May, Lewis, Océane et Ophélie; ses frères et soeurs de la famille Tremblay: feu Gaston (feu Denise), feu André (Thérèse), feu Jacqueline, Louise (Robert), feu Gilles, Nicole (feu Jacques) et Jean-Paul (Claire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin: feu Maurice, feu Sophie, feu Henri (Claire), feu Zoëlline (feu Gabriel), feu Joseph (feu Jeannette), feu Marie-Jeanne (feu Léo) et feu Louis-Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12h à 14h à laPar la suite,et de là au cimetière paroissial. Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 21 octobre 2023 à 14h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " Voir la cérémonie ". Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à l'organisme de votre choix.