PAGÉ, Claude

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Claude Pagé, survenu à Québec le 8 octobre 2023. Il était l'époux de madame Michelle Gagnon, le fils de feu Rose-Alba Cloutier et de feu Résimond Pagé. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 12h30,suivies de l'inhumation et d'un repas. Outre son épouse, monsieur Pagé laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Ronald Arseneault), Isabelle (Pierre St-Laurent) et Dominic; ses petits-enfants : Alexandre (Claudia), Camille (Pier-Antoine), Emmanuelle (Jonathan), Maïa-Jade et David; ses arrière-petits-enfants : Léa, Maëllie et Loïc; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Gagnon : Yvan (Christiane), Nicole (feu Jean-Guy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères et sœurs : Stanley (feu Gertrude), Médard, Roland (feu Yvette), Béatrice (feu Albert), Noëlla (feu Charles), Lucille (feu Gérard), Antoinette (feu Roméo), Pauline (feu Pierre-Paul) et Estelle (feu Roger) ainsi que son beau-frère Jean-Pierre. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du Centre intégré de cancérologie (CIC) ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.