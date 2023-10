GAGNON, Georges-H.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Georges-H. Gagnon, époux de madame Michelle Lemay. Il était le fils de feu madame Gilberte Légaré et de feu monsieur Roland Gagnon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil son épouse madame Michelle Lemay; ses enfants: Jean (Manon Leclerc), Martin et Sébastien (Patricia Roy); ses petits-enfants: Gabriel, Mikaël et Marélie; ses frères et soeurs : Michel (Marjolaine Villeneuve), Nicole (Guy Camerun), Denis, Diane (Claude Morasse) et France (Mario Drouin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemay : Françoise (feu Ronald Tousignant), Denise (feu Raymond Nobert), Anita (feu Ulysse Auger), Louise et Christiane (Normand Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Murielle (feu Ange-Albert Côté) et de feu Ginette Gagnon et le beau-frère de feu Denis (feu Suzanne Bourret) et de feu Odette Lemay. Un gros merci au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, vos petites attentions ont fait un bien énorme. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca