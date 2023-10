TREMBLAY, Rock



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 septembre 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Rock Tremblay, conjoint de dame Denise Gervais et ex-époux de feu dame Doris Paré, fils de feu dame Gemma Ferland et de feu monsieur Adrien Tremblay. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 21 octobre 2023 de 13h à 16h. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Denise Gervais, sa fille Cindy (Eric Couture); ses frères et sœurs : Céline (Carol Simard), Michel (Myriam Grenon) ; les enfants de sa conjointe : Karine Gendron, François Gendron, Daniel Gendron; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gervais, son grand ami Sylvain Therrien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ses amis du Club Social de Loretteville et ses très bons voisins. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'IUCPQ pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.