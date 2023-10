DIGNARD, Luc



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Luc Dignard, fils de feu madame Cécile Roy et feu monsieur Trefflé Dignard. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne Lavallée, sa fille Isabelle Dignard, sa petite-fille Marianne Meilleur-Dignard, son frère Serge Dignard (Pauline), sa soeur Jacinte Martin, ses neveux et nièce Sébastien Dignard (Andrea), Nathaniel Martin, Véronique Robitaille et Nicolas Martin (Jessica), ainsi que des cousins, cousines, autres parents, ex-collègues et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à partir de midi le samedi 28 octobre 2023.La famille remercie la Dre Valérie Couturier et l'équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale pour leurs excellents soins, leur bienveillance et leur dévouement.(Jean 11: 25-26)