DUTIL LABRECQUE, Simone



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Simone Labrecque, épouse de feu monsieur Eugène Dutil. Elle était la fille de feu Wilfrid Labrecque et feu Antoinette Laprise. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h30. Les cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Denise Fournier), Nicole (Alphonse Labrecque), Francine, Martin et feu Stéphane; ses petits-enfants : Annick Labrecque (Steeve Turgeon), Jimmy Labrecque (Geneviève Vézina), Milène Labrecque (François Rousseau), Kevin Dutil (Nancy Lavoie) et Daniel Dutil (Andréanne Morin); ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant : Léanne Turgeon (Joey Roy), Fabrice Turgeon, Ély-Rose Labrecque, Charles-Antoine Labrecque, Eugénie Rousseau, Ilan Dutil, Maéva Dutil et Noah Dutil. Elle était la soeur de: feu Bernadette (feu Joseph Lemelin), feu Germaine (feu Pierre Labrecque), feu Georges (feu Marie-Anne Roy), feu Ernest et feu Emma (feu Cajetan Larochelle). De la famille Dutil, elle était la belle-soeur de: feu Claudia (feu Fortunat Dion), feu Joseph (Françoise Poulin), feu Adalbert (feu Françoise Huard), feu Adrienne (feu Alphonse Bisson), feu Marie-Anne (feu Georges Roy), feu Georgette (feu Jean Ménard), feu Roger, feu Adolphe (Jacqueline Godbout), feu Alphée (feu Madeleine Picard), feu Jeannine (feu Jean-Paul Therrien) et feu Lucille Dion (feu Gérard Gravel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel de la Résidence l'Oasis de Saint-Damien pour les bons soins prodigués à leur mère et spécialement à Cathy Bisson et au docteur Amélie Charrette-Martineau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :