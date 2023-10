ALLARD, Rita Vallée



Au CHUL, Québec, le 1er septembre 2023, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Vallée, épouse de feu monsieur Normand Allard, fille de feu madame Frédéline Laquerre et de feu monsieur Fernando Vallée. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Vallée laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Jean-Guy, Claudette (Yonelki), Yolande (Fernand), Roger, Claire (feu Gilles), Jocelyne (Michel), feu Denis; ses petits-enfants : Christine et Mylène (Sébastien), Karine (Dany), Pierre (Rachel), Martin et Manon (Marc-André), Jonathan et Keven, Alexandre (Annie-Christine), Mélissa (Alexandre) et Roxanne (Maxime), Bruno et Benoit, Jhomary et Franschesca; ses arrière-petits-enfants : William, Daphné, Médéric, Sam-Alexis, Jérémi, Aurélie, Émeric, Marianne, Maxime, Lily-Rose, Bianka, Kelly, Juliette, Louis-Félix, Clara, Victoria, Arthur, Angella, Gabriel, Jacob, Alexy, Alyson, Ashley, Joshua. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Fernand (feu Juliette Lachance), feu Lionel (feu Eva Sioui), feu René, feu Estelle, feu Léo (feu Rita Crête), feu Jacques (Annette Mayrand), feu Marie-Rose (feu Jean-Paul Sauvageau), feu Jean-Yves (Noëlla Gendron); feu Jacques Allard (feu Georgette Bédard), feu Julien (Cécile Leboeuf), feu Florient (Noëlla Marcotte), feu Yvon (Suzanne Gignac), feu Laurianne, feu Marie-Laure (feu Alcide Chevalier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, Ontario, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca