CONSIGNY BARIBEAU, Charlotte



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 octobre 2023, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédée madame Charlotte Baribeau Consigny, épouse de feu monsieur Yvon Baribeau, fille de feu madame Marie-Ange Racine de et feu monsieur Charles-Eugène Consigny. Elle demeurait à Lac St-Charles, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà 13h30.. Les cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses fils : Michel (Manon Gagnon), Guy (Lucie Charron), feu Martin (Nathalie Clouet); ses petites-filles : Sandy (John-Alexander Grant) et Jessyka (Camille Giroux-Allard); son arrière-petite-fille : Eleanor; sa soeur : feu Lise Consigny; ses frères, belles-soeurs de la famille Consigny; ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille Baribeau; sa filleule : Marie-Josée Barbeau; ses filleuls : Denis Brousseau et Jocelyn Baribeau; ses ami(e)s : Micheline, Ginette, Danielle, Marc et Lisette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité de soins intensifs coronariens de l'Hôpital Saint-François d'Assise et plus particulièrement le docteur Lambert des soins palliatifs pour les excellents soins prodigués.