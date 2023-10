MARCHAND, Françoise Poulin



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 6 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Françoise Poulin, épouse de feu monsieur Guy Marchand, fille de feu madame Marie-Anne Gagnon et de feu monsieur Joseph Origène Poulin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre (Diane Lemieux), Claude (Catherine Babos), Diane (Raymond Dupont) et France (feu Michel Gosselin); ses petits-enfants : Guy (Marie-Ève Harvey), Hélène (Jean-Philippe Moffet), Hugo (Marielle Girard), Guillaume (Geneviève Ferland) et Anne-Marie (Guillaume Villeneuve); ses arrière-petits-enfants : Sophie, Léandre, Anne et Louis, Arthur, Victor et Julia, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs : Gabrielle (John Condon), Robert (Yvette Legros), Marcel (Jeanne Bourgoin), Madeleine (Gustave Grenier), Gaston (Emma Beaumont), Jacqueline (Paul-Eugène Dompierre), Clémence (Louis-Philippe Cantin), de même que ses belles-sœurs de la famille Marchand : Huguette et Françoise. Un merci spécial à toute l'équipe du 2e étage, Côté Château, du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.