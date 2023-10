JOBIN, Ghyslain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ghyslain Jobin, époux de madame Denyse Langlois, fils de feu Lucien Jobin et de feu Lucienne Perron. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric et Pierre (Julie Martel); ses petits-enfants: Charlotte et Édouard; ses frères et sœurs: Raymond (Jacqueline Garneau), Roger (Denyse Turmel), Nicole (Jacques Hamel), Ghislaine (Jean-Guy Tardif) et feu Lucille (Rosaire Deroy); sa filleule Geneviève Fradet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des unités des soins intensifs, de pneumologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 21 octobre à 13 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".