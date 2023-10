PARADIS, Lyse



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 30 juin 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lyse Paradis (feu Michel St-Laurent), fille de feu madame Gratia Emond et de feu monsieur Jean-Baptiste Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Elle laisse dans le deuil ses fils : Francois (Caroline Genois) et Martin (Nathalie Alain); ses petits-enfants: Anaelle, Alexis et Emy; ses frères et sœurs : feu Lucille (feu Armand Leroux, feu André Labelle), Jeannette (feu Maurice Collin), Rita (feu Jean-Guy Létourneau, feu Lucien Bisson), Colette (feu Jean-Paul Lacroix), feu Jean-Claude (Lise Giguère) et Nicole (Pierre Kallis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent, particulièrement Jean-Paul (feu Pauline Trudel) sans oublier ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis de longue date. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Qc, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.