DUBEAU, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 septembre dernier, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Claude Dubeau. Il était le fils de feu Pierre Dubeau et de feu Stella Lannon. Outre son épouse madame Francine Bernier, il laisse dans le deuil ses filles : Geneviève (Donald Gauthier) et Stéphanie; ses petits-enfants : Dominik et Nathan. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Louis (Georgette Dubeau), feu Annette, Claire (feu Léon Lauzon), Pierre et Fernand, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Claude Dubeau le samedi 21 octobre 2023 de 16h HAE à 17h HAE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80181.