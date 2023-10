CARRIER FOURNIER, Lisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 septembre 2023, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Lisette Fournier, épouse de monsieur Denis Carrier. Elle était la fille de feu Hormidas Fournier et de feu Mérilda Fortin. Autrefois d'Armagh, elle résidait à Lévis depuis quelques années.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h50.et suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Denis Carrier. Elle était la soeur de : feu Pierrette (feu Paul-Émile Goulet), feu Georges (Elizabeth Métivier), feu Georgette (feu Jules Marceau) et feu Jean-Guy (feu Yolande Gignac). De la famille Carrier, elle était la belle-soeur de : feu André (Pauline Mathieu), Françoise (feu Donat Laflamme), Hélène (Pierre Gordon), Marcel, Gisèle et Bibiane (feu Gilles Ruel). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Josée Marceau et ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du service de cancérologie et de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Fournier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec), H1T 4A9, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, QC, G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Les arrangements funéraires de Madame Fournier ont été confiés à la Maison funéraire :