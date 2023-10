FORTIER, Benoît



À la résidence La Cité des Étoiles à Ste-Croix, le 12 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Benoît Fortier, époux de madame Louisette Bergeron. Il était le fils de feu Donat Fortier et de feu Alice Guérard. Il demeurait à Joly. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants : Brigitte (Maurice Dubois), Lorraine (Jocelyn Charland), feu Laurette, Clément (Lucie Turgeon), Yvon (Suzanne Vachon), Ginette (Conrad Martel), France (Raymond Côté), Martine (Jacques Lévesque); ses 17 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Françoise (Maurice Lessard), Camille, feu Cécile, Mariette, Lucienne (Léon Paquet), Blandine (Pierre Lavoie) et Fernande (Jean-Pierre Laliberté); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron : Prudentienne (Fernand Croteau), Gabrielle (Benoit Côté), Monique (Martin Guérard), Thérèse (Alain Martineau), feu Marcel (Ghyslaine Garneau), Laurette (Normand Dubois), Alphonse (Diane Reno), Adrien (Carole Bergeron), Gérard (Irène Rousseau), Martin (Francine Pruneau), feu Jean-Louis, André (Jacqueline Laroche), Michel (Hélène Landry), Fernande (Serge Côté); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence La Cité des Étoiles ainsi qu'à toute l'équipe du CLSC de Laurier-Station. La famille vous accueillera aule vendredi 27 octobre 2023 de 19h à 21h30 et le samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire