BLONDEAU, Réal



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 octobre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Réal Blondeau, époux de dame Diane Leclair, fils de dame Marguerite Bédard et de feu monsieur Raymond Blondeau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h. Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de L'Ancienne-Lorette, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil son fils Martin (Bianca Brochet); sa soeur Diane; son frère Luc (Hélène Blanchet); sa belle-mère Juliette Leclair; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclair : Ginette (Jocelyn Girard), Guy (Marie-Claude Rheault), Serge (Judith Dea) et Luc; son amie très proche Martine Paquet (Marc Bédard), ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs parents et ami(e)s.