GOSSELIN, Florian



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Florian Gosselin, époux de madame Irène Cadoret, fils de feu Lauréat Gosselin et feu Émiliana Lessard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Hélène Rochon), Denis, Linda (Mario Cossette), Alain (Sylvie Bilodeau) et Gaétan (Danielle Marchand); ses petits-enfants : Amélie, Andrée-Anne, Cyndie (Éric Dion), Cédrick (Marie-Pierre Proulx), Samuel (Laurence Boulé), Mickaël (Juliette Hemmond) et Marissa; ses arrière-petits-enfants : William, Émy et Florence; ses frères et sœurs : feu Valère (feu Thérèse Beaulieu), feu Jeanne D'Arc, feu Léopold (Louise Drapeau), feu Yvette (feu Adrien Dumont), feu Murielle (feu Maurice Gagnon), feu Yvonne (feu Louis-Philippe Samson), feu Adrienne (Jacques Lemieux), Jeannine (feu Bruno Savard, feu Marcel Sévigny), feu Gilles (Monique Demers) et Andréa (Lise Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cadoret : feu Léo (feu Rose-Aimée Laforge), feu Noëlla (feu Jean-Charles Couture), feu Roméo (feu Thérèse Laforge), feu Victorien (feu Angèle Vallée), feu Jeannette (feu Roger Samson), Yvonne (feu Alphonse Couture), Armand (Madeleine Vallières), Alphonse, Adrienne (Réal Langlois), Adrien (Claire Leblanc), Jules (Monique Asselin) et Céline; les familles Gosselin, Cadoret et Cantin particulièrement : feu Lucienne Demers Cantin, feu Lucille, feu Gilles, feu Gisèle (feu Roger) et Rock (feu Marie Blanche Fecteau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les soins prodigués. Compensez l'achat de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 12h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 21 octobre à 17h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".