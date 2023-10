TRUDEL, Marcel



Nous annonçons avec tristesse le décès de monsieur Marcel Trudel, survenu le 13 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Il était l'époux de dame Gabrielle Tremblay et le fils de feu dame Justine Lafontaine et de feu monsieur Benoit Trudel. Il demeurait à Québec. Né à Saint-Stanislas-de-Champlain, le 22 janvier 1930, il était connu pour l'amour inconditionnel porté à sa famille, son positivisme inébranlable, son humour et ses perles de sagesse partagées avec son entourage au cours de sa longue vie.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée Gabrielle; ses filles : Lucie (Claude Savard) et Françoise (Marc Larin) et ses petits-fils : Philippe et Louis-Alexis Savard, Vincent (Sandrine Bourque) et Thomas Larin. Il laisse également dans le deuil ses deux plus jeunes frères, un beau-frère et plusieurs belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, voisins, voisines, amis et amies qu'il chérissait. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jean-Marie (feu Angéline Martin, Olivette Gauthier), feu Fernand (Anna Giasson), feu Pierrette (feu Denis Gagné), feu Gilbert (Laurence Cantin), feu Jean-Guy (feu Nicole Pelletier, Monique Caron), Genest (Paulette Bouchard) et Martin (Lucille Pelletier), feu Yvon Tremblay (Monique Labarre), Gilbert Tremblay (feu Jacqueline Gosselin) et Marie-Paule Tremblay (feu Jean Morissette). La famille désire remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique et celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com