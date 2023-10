PAGEAU, Monique Déry



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 2 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Déry, épouse de feu monsieur Louis-Georges Pageau, fille de feu dame Germaine Bourbeau et de feu monsieur Lorenzo Déry. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 20 octobre 2023 de 18h à 21h et le samedi 21 octobre de 9h à 10h.et de là au cimetière Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean (Johanne Bouchard), Louise (Gaétan Mercier), Martine, ses petits-enfants: Nicolas Mercier, Laurie Mercier, ses frères et soeurs: Jean-Pierre Déry (feu Ghislaine Gilbert), Denise Gagnon, feu Michel Déry (Lise Sylvain), Rénald Tessier, Gertrude Déry (Yves Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs: Gilberte (feu Henri Bourret), feu Françoise (feu Jean-Paul Paradis), feu Julienne (feu Claude Gingras), Mariette (feu Michel Nadeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.