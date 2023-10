ROBERGE, Micheline Marceau



À son domicile, le 11 octobre dernier à l'âge de 83 ans est décédée madame Micheline Marceau épouse de feu Jacques Roberge. Elle était la fille de feu Arthur Marceau et de feu Corinne Bureau. Elle demeurait à Charlesbourg. La famille vous accueillera audès 9h.Elle laisse dans le deuil son fils adoré Christian Roberge (Diane Giroux), son amour de petite-fille Mélissa Roberge; ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères : Colette (André Bédard), feu Monique (feu Michel Genois), feu Yves (Micheline Blouin), feu Marcel, feu Lise (Jacques Genest et Thérèse Melançon), Jocelyne (Serge Genest). Elle laisse également dans le deuil la famille Roberge : feu Gaston (feu Colette Cardinal), Georgette (feu Paul Lachance), feu Louise, feu Denise, feu Janine ; ses neveux et nièces : Line (Claude Langlois), Martine (François Brindamour), Stéphane,Rémy (Marie-France Lapointe), Michel, Jean France (Bruno); sa filleule Manon Lachance. Line, feu Mario, Sylvie Roberge ; son filleul Pascal, plusieurs petits-neveux et petites-nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, de précieux amis : Laurent Bédard (feu Gislaine), Ginette (feu Michel Carrier), Louisette (René Andrews), Julie (Raymond Drouin), Mado (Michel Hamel), Marthe (Marc McGee), Francine Lizotte, Marie Dérie et Guy Chabot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (Faites un don | Société canadienne du cancer).