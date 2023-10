LÉGARÉ, Marcel



À l'hôpital St-Sacrement, le 28 septembre 2023, est décédé monsieur Marcel Légaré à l'âge de 94 ans, époux de feu Gérardine Hardy. Fils de feu Mélanie Germain et de feu Joseph Légaré, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances àle mercredi 25 octobre à partir de 18h.La famille recevra les condoléances de 9h15 jusqu'à 10h15. Il sera inhumé au cimetière de St-Ignace le 27 octobre à 14h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Jean Côté), Monique (Maurice Jeffrey), Louise (Gaétan Langlois), Berthe (Michel Carrier), Denise (Michel Drolet), Marc; ses petits-enfants : Geneviève Côté (Jean-Philippe Dionne), Jean-Philippe Côté (Catherine Benoît), Karine Jeffrey (Maxime Fortin), Nathalie Jeffrey (Christian Daigle), Amélie Langlois (Guillaume Tétreault), Isabelle Langlois (Dominic Delisle), Nicolas Langlois (Christina Lantin), Lidia Langlois (Alexandre Vézina), Alexandre Carrier (Krystel Girard), Maxime Carrier, Joannie Carrier (Alexandre Mercier), Mathieu et Stéphanie Drolet, Tanya, Gabrielle et Noémie Dykstra-Légaré, Justine Milliard (Alexandre Pageau), Yooan Vigneault (Alexia Fiset); ses arrière-petits-enfants : Laurence, Émile, Édouard, Jeffrey, Rosalie, Victoria, Mélina, Niko, Gabriel, Rebecca, Melody, Cyril, Damien, Ophélie, Thomas, Chloé, Alyson, Mathis, Émerick, Loïc, Livia, Mayson, Mathéo, Milo, Liam, Arthur; ainsi que son filleul : Guy Légaré (Aline Alain), ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère : Hélène Légaré (feu Maurice Pelletier), Jeannette Légaré (feu Roger De Varennes), Céline Graveline (feu Jean-Paul Légaré), Jean-Paul Lavoie (feu Jacqueline Légaré), Gilberte Hardy (feu Claude Loiselle); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Gérard Légaré (Jacqueline Lessard), Thérèse Légaré (René Moreau), Roger Légaré (Marie-Anne Martel), Roland Légaré (Thérèse Marcheterre) et le beau-frère d'Yvon Hardy (Pierrette Drouin) et de Madeleine Hardy (Robert Gravel) tous décédés. La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul, Site : www.ssvp-quebec.org, tél. : 418-522-5741