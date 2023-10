BARD, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Huguette Bard, épouse de feu monsieur Henri Caouette, fille de feu Léo Bard et de feu Rosanna Bouffard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Johanne Paquet), Marc (France Fortier), Martine et Julie (Stéphane Breton); ses petits-enfants : Guillaume, Anne-Sophie, Joanie (Rémy Demers-Leblanc), Amélie (Dylan Veilleux), Mathys et Alexandra; ses arrière-petits-enfants : Lucas et Victoria; ses frères : feu Léopold, Robert, feu Maurice et Gilles (Danielle Nolet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caouette : feu Alexandre, feu Maurice (feu Gabrielle Dubois), feu Mendoza (feu Irène Paquet), feu Adolphe, Béatrice (feu Raymond Lemieux), Gérard (feu Gabrielle Bélanger), feu Benoît (Louise Fréchette), feu André (Auréa Demers), Georgianne (Émile Bédard) et Antoine (Martine Rancourt); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. La famille vous accueillera auà compter de 9h.