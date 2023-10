BISSON, Raymond-Marie



À Québec, le 7 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Raymond-Marie Bisson, conjoint de monsieur Michel Rondeau, fils de feu madame Reina Laroche et de feu monsieur Honoré Bisson. Il demeurait à Québec., mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Outre son conjoint Michel, il laisse dans le deuil son frère André. Il était également le frère de feu Claudette (Armand Fiset), feu Nicole et feu Robert. Merci à tout le personnel CHSLD Le Faubourg, rue Turnbull, pour les bons soins, spécialement Mme Nicole Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.