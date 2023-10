MÉLANÇON, Marcel



Au Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 14 octobre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Marcel Mélançon, époux de madame Marie-France Paré. Il était le fils de feu monsieur Henri Mélançon, de feu madame Georgette Langlois et de feu Evelyne Veilleux (mère biologique). Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifLes cendres du défunt seront ensuite déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Mélançon laisse dans le deuil son épouse Marie-France Paré; ses enfants: feu Annick, Iannick (Roxanne Lemieux) et leur fils Kim, Étienne et ses fils Thomas (Justine Rioux), Nathan (Alicia Diament), sa conjointe Julie Leclerc et leur fils Brendon; Charles-Antoine fils de Julie; sa filleule Marie-Claude Auclair; ses soeurs: feu Renée (feu Armand Lecours), Lucie Turcotte, Sylvie Tousignant (Alain Poirier), Maryse Tousignant; ses cousines qu'il considérait comme ses soeurs : Jocelyne Mélançon et Danie-Lyne Roy; ses beaux-frères et belles-soeurs : Robert (Liane Colpron), Monique (Michel Auclair), Rosanne, Marc-Henri (Michelle Lalande), Jean (Nathalie Hains) et Marie (Daniel Langlois); ses ami(e)s très proches : Cécile Gagnon et feu Jean-Paul Roy, Réjeanne Sansfaçon et feu Wellie Côté, Michel Déry et Hélène Nadeau, André Matte et Micheline Rodrigue, ainsi que ses oncles et ses tantes de la famille Veilleux, et ses autres oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à Dre Heredia, au personnel du CLSC La Source (Sud) et à celui des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, les très bons soins prodigués et leur chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Mouvement des Retrouvailles (www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/contribution).