BERNIER, René



À l'Institut universitaire en Santé Mentale de Québec, le 11 octobre dernier, est décédé sereinement, à l'âge de 92 ans, monsieur René Bernier, époux de feu Anita Doucette. Il était le fils de feu Émile Bernier et de feu Marie-Ange Dupuis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Angela Perreault), Robert, Debra et Marc (Véronique Gingras); ses petits-enfants : Philip, David, Madison et Leanne et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Laurent (feu Suzanne Poirier), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Les services funéraires ont été confiés aux soins duSelon ses volontés,. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité K-2100 et des soins palliatifs de l'Institut universitaire en Santé Mentale de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin (Fondation Michel-Sarrazin - Dons en ligne - Fondation Michel-Sarrazin - Accueil (jedonneenligne.org). Fondation qui était importante aux yeux de monsieur Bernier.