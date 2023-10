LESSARD LACASSE, Madeleine



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée, sereinement et bien entourée, madame Madeleine Lessard Lacasse, épouse de Gilles Lacasse. Elle est la fille de feu Jeanne Therrien Lessard et demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Stéphane (Linda Bibeau), Marie-Josée, Danielle (André Lamontagne), feu Dominique et Francis (Chantal Delisle); ses petits-enfants : Charles-Didier Lamontagne (Claudie Lavigne), Jean-Christophe Lamontagne (Jessica Goodyear), Alexis Lacasse (Bianca Gaudet Trudel), Louis-Jacob Lacasse (Amy Berthiaume), Frédérique Garneau (Stéphane Bernier et ses enfants), Justine Garneau, Zacharie Garneau, Adèle Lacasse et Henri Lacasse (Léa Pépin); ses arrière-petits-enfants : Meyson Lacasse, Romie Lamontagne, Skyla Lacasse, Octavie Cerda, Mathis Lamontagne et Esmeralda Cerda; son frère : Claude (Louise Lecay) ; sa nièce : Nathalie (Bill Doiron) et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs : Marcelle (feu Florian Lambert), feu Guy (Ghislaine Blais), Madeleine (Denis Gagné), Normand (Lise Guillemette) et Denise (Bertrand Fleury); ainsi que ses cousins, neveux et nièces; Sans oublier des personnes marquantes de sa vie dont feu Ivan Davidson, Jose Andres et Jacob Cerda, Rita, Yvon et Andrée et plusieurs proches et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.