VERREAULT, Suzanne



À son domicile, le 2 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Suzanne Verreault, épouse de monsieur Jacques Moisan. Née à Québec, le 30 août 1933, elle était la fille de feu dame Blanche Martin et feu monsieur Arthur Verreault. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Outre son époux Jacques, madame laisse dans le deuil ses fils : Christian (Nancy Clouston), Stéphane (Annie Gosselin); ses petits-enfants : Rébecca, Nicolas, Dominique; son beau-frère et ses belles-soeurs : André Moisan (Huguette), Paulette Moisan Verret ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.