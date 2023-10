CHANDONNET, Nicole



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 26 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Nicole Chandonnet, épouse de monsieur Carol Drolet. Elle était la fille de feu Lucien Chandonnet et de feu Rose-Anna Bibeau. Elle demeurait à Val-Alain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Carol, ses frères et sœurs : feu Marcel, feu Raoul (Shirley Lavergne), feu Marie-Paule, feu Rolland, feu Jean-Paul (Anita Michel), Françoise (feu Léo Morissette), Claude (Raymonde Michel), Bernadette (feu Gérard Binette), Béatrice (feu John Kenneth Nadeau), Marie-Claire (André Portelance), et Aline (Gilles Laurendeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Serge, Doris, Carmen (Michel Malaison), Céline (Lucien Beaumont), Lise (Viateur Théberge), Gilles (Odette Ferland), feu Victorin, Diane (Steve Lemieux); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, spécialement au Dre Julie Plaisance pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à laà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska ou à la Maison Michel Sarrazin. La direction des funérailles a été confiée à la