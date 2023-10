CHABOT, Léon



Au Centre Paul-Gilbert à Charny, le 5 octobre 2023, à l'âge de 82 ans est paisiblement décédé monsieur Léon Chabot, fils de feu monsieur Albéric Chabot et de feu madame Bernadette Favreau. Il était entouré de l'amour de sa conjointe, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants et de membres de la famille. La famille recevra les condoléances en présence des cendres auà compter de 9h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, Denise Boulanger, ses filles Nathalie Chabot, Virginie Hudon-Chabot et Élodie Hudon-Chabot (Pierre-Luc Bourret), ses sept petits-enfants : Audrey Simard (Olivier D'Amours), Nicolas Simard, Maxime Simard, Maxime Boucher, Rosalie Boucher, Félix Bourret, Victoria Bourret et ses deux arrière-petits-enfants : Jeffrey D'Amours et Angie D'Amours. Il était le frère de : feu Jean-Louis (feu Evelyne Labbé), feu Gérard (Pierrette Lacoste), feu Claude, Ruth (feu Roger Blanchard), Élise (feu Jean Gaudord), Diane (Yvon Lessard), Ghislaine (feu Gilles Ménard) et il était aussi le beau-frère de Pauline Boulanger (Yvon Veilleux) et de feu Laurette Boulanger (feu André Morin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. Ses proches tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance au personnel soignant du secteur le Carrefour du Centre Paul-Gilbert pour leur dévouement envers monsieur Chabot lors de son séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.Svp inscrire dans l'objet le nom de la personne décédée et nous ferons suivre votre message par courriel à la famille.