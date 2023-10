PELLETIER, Raymond



À l'Hôpital St-Sacrement, le 27 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raymond Pelletier, fils de feu madame Simone Sauviat et de feu monsieur Lauréat Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 21 octobre 2023, de 10h à 13h.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles au Mausolée Catherine-de-St-Augustin après les funérailles et en toute intimité. Il laisse dans le deuil sa soeur Monique (feu Bernard Desbiens) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents madame Simone Sauviat et monsieur Lauréat Pelletier ainsi que ses frères et soeurs qui l'ont précédé: Carmen (André Poliquin), Gaétane (René-Noël Simard), Nicole et André (Lise Gagnon). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.