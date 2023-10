TESSIER, Gérald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gérald Tessier, époux de dame Delia Montestruque, fils de feu dame Julienne Chevalier et de feu monsieur Antonio Tessier. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9h à 10h30.. Monsieur Tessier laisse pour continuer son oeuvre et répandre sa grande bonté, outre son épouse dame Delia; ses enfants : Lucia (Sylvain Gagné), José-Antonio (Karine Guénette) et Giuliana : ses petits-enfants : Loriana, Nadal-Alexandre, Mellya, Naïka, Maélie, Livia, Arnaud, Nicholas, Thomas et Xavier; ses frères et soeurs : feu Ronald (Aline Tessier), Normand (Marguerite Soulard), Lise (John Verreault), feu Robert (Denise Soulard), Roland (Gisèle Naud), Léo (Loraine Tessier), Lucie (feu Denis Cossette) Louise (Marcel Baril), Laurette, Florent (Rolande Hamelin), Roger (feu Lise Tétreault) et feu Claude; son beau-frère Marco Montestruque (Christine Prémont) et plusieurs autres belles-soeurs et beaux-frères outre-mer ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org