BOUCHER, Cécile



À la résidence Cardinal-Vachon, le 7 octobre 2023, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Cécile Boucher. Elle était la fille de feu monsieur Wellie Boucher et de feu madame Eugénie Laliberté. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h00. L'inhumation suivra au cimetière St-Joseph de Shawinigan. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères : Carmen (feu Martial Tremblay), feu Claude (feu Thérèse Lacroix, Réjeane Lafrenière), Réal (Gaétane Milette), Laurence, Marguerite (feu Jacques Freud, feu Nicolas De Roche), Lise (Stanley Plamondon), feu Pierrette (André Bélisle), feu Réjeane (Robert Corbeil, Ginette O'Connor), feu Pierre (Michèle Laroche) et René (Mario Dagenais) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s dont monsieur L'Abbé Julien Guillot. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance au personnel de l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon ainsi qu'à toute l'équipe du CLSC de Sainte-Foy dont la Dre Liliane Bélanger, l'infirmière Josée Brulotte, l'ergothérapeute Laurie Fortin et la travailleuse sociale Roxanne Maillé pour les bons soins prodigués. Merci à Julien, Fernand, Claude, Aline, Corine, Christine et Lilly pour votre présence, vous qui avez si bien su l'entourer. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation Patrimoine Limoilou : 3055, 2ème avenue, Québec, Qc, G1L 3G1, courriel : fondation.patrimoine@limoilou.ca. Des formulaires seront également disponibles à l'église.