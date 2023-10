VERREAULT, Yolande



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 11 septembre 2023, est décédée madame Yolande Verreault. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Conseiller et de feu monsieur Maurice Verreault. Elle demeurait à Boischatel.Selon ses dernières volontés, son corps a été confié à Lépine Cloutier pour crémation. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà 14 heuresLe choix de cet endroit fut motivé par l'amour qu'elle a porté à ce sport, et ce, pendant toute sa vie. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle était la sœur de Carmen, Claude, Fleurette et Denise, tous partis avant elle. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Richard D. Lyman; ses neveux et nièces : Louise, André et Odette Maheux (enfants de Carmen); Daniel, Lucie, Pierre et Louis Verreault (enfants de Claude); Jean-François et Martine Lord (enfants de Fleurette); Richard, Marie-Josée et Martin Barrette (enfants de Denise); ainsi que leurs conjoint(e)s, enfants et petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil de nombreuses amies qui ont partagé ses passions du golf, des voyages et du bridge. La famille tient à remercier, pour les excellents soins prodigués, tout le personnel de la résidence Auberge Boischatel, où Yolande demeurait depuis 18 mois, de même que le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg. Plutôt que par des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite du Canada, au 5160, boul. Décarie, bureau 740, Montréal, (Qc) H3X 2H9, téléphone : 1-800-321-1433, site Web : www.arthrite.ca