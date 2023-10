FORTIN, Guy



Au Pavillon St-Dominique, le 9 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Guy Fortin, époux de feu madame Suzanne Gingras, fils de feu madame Henrine Lapointe et de feu monsieur Omer Fortin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés,où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Michèle Fournier), Dominique (Patrice Martel) et Jean (Danielle Laurin); ses petits-enfants : Émilie (William Sirois), William (Sophie Robitaille), Olivier et Anne-Sophie (Yannick Paré), ses arrière-petits-enfants : Édouard, Elliot, Jade et Florence; sa sœur Gérardine (feu Raymond Bouchard); sa belle-sœur Louise Gingras ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Outre son épouse, il est allé rejoindre ses sœurs qui l'ont précédé : feu Thérèse (feu Patrick Lemay, feu Robert Gariépy), feu Marie-Anna (feu Jean-Guy Gingras) et feu Monique (feu Jean Tanguay). La famille tient à remercier la Dre Sandra Del Degan pour sa grande disponibilité ainsi que le personnel du Pavillon Saint-Dominique pour leur soutien et attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, adresse : 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca et Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, adresse : 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.