DROUIN, Claudette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 septembre 2023, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Claudette Drouin, épouse de feu monsieur Conrad Bisson, fille de feu madame Juliette Bélanger et de feu monsieur Joseph Drouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h30.Elle laisse dans le deuil sa fille : Johanne (Lynda Després); son frère et ses soeurs : Nicole Drouin, feu Fernande Drouin, feu Fernand Drouin et feu Denise Drouin; son filleul Alain Lecours (Marie-Josée Plamondon et leur fille Émilie Lecours); ses neveux et nièces dont Danielle Bédard (sa fille Catherine Bédard), ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Tél. : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.