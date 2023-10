LAGRANGE, Henri



C'est avec tristesse, que je vous annonce le décès de mon mari, monsieur Henri Lagrange, survenu le 8 octobre 2023, à l'âge de 89 ans. Il était le fils de feu monsieur Léo Lagrange et de feu madame Alfréda Lessard et demeurait à Sainte-Marie.La famille vous accueillera auCondoléances le samedi 21 octobre 2023 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline; ses frères et sœurs : feu Annoncia (feu Noël Turcotte), feu Armand (feu Hélèna Vachon), feu Jacqueline (feu George Grenier), feu Marie-Claire (feu Odina Fleury), Alcide (Thérèse Cloutier), Yvon (Claire-Hélène Drouin), Huguette (feu Raymond Bilodeau, feu André Robitaille et Henri Cliche), feu Claude ainsi que son filleul : feu Yvan Lagrange; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marguerite (feu Roch Gagné), feu Philippe (Denise Lehoux, Normand Berthiaume), Gérard (feu Jeannette Bilodeau), Colette (feu Yvon Berthiaume) et Sr Sylvia pfsf. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada https://urlz.fr/nZXL sont suggérés.