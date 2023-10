LEBEL, Hervé



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 octobre 2023, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Hervé Lebel, époux de feu dame Monique Bélanger. Fils de feu dame Albertine Bourgault et de feu monsieur Noël Lebel, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Guylaine Chouinard), Sylvie (Réjean Lemieux), Sylvain (feu Sylvie Bourgault), Daniel (Valérie Fortin), Josée (Daniel Blanchet), Nathalie (Normand Trudeau); il était aussi le père de feu Stéphane; ses petits-enfants : Tommy, Marie-Pierre, Joanie Lebel; Maude L. Chouinard et Jonathan Lemieux; Dominic et Andrée Lebel; Christopher et Anthony Lebel; Sébastien et Sophie Trudeau ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de : Doris (feu Jacques Thiboutot), feu Jean-Marie (feu Colombe Pelletier), feu Jeannine (Paul-Henri Ouellet), Paul-Aimé (Noëlla Bourgault), feu Colette (feu Denis Fortin), Lorraine (Réjean Clermont) et Jacques (Lise Carrier); de la famille Bélanger : feu Rita (feu Léo Gagnon), feu Gertrude (Jean-Guy Samson), feu Adrien (feu Lucienne Hunter), feu Ernest (feu Florence Dupéré), feu Thérèse (feu Jean-Yves Fréchette), feu Étienne (Denise St-Arnault), feu Juliette (feu Maurice Boulay), feu Lucille (feu Errol Flynn), Jean-Marie (Rose Fillion), feu Madeleine, feu Gisèle (feu Denis Dulude), Françoise (feu Robert Vincent), feu Marcel (Carole Morin), Suzanne (Marc Lebrun), feu Jeanne (Roland Doseger), Nicole (feu Roger Giguère), Lucie (feu Maurice Chouinard). Sont aussi affectés par son départ ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence Villa Joie de Vivre de Saint-Pamphile pour leur présence et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "Bellevue" de Saint-Pamphile.