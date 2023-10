CLAIR, Irène Renaud



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 12 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Irène Renaud Clair, épouse de feu monsieur Patrick Clair. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Renaud et de feu dame Anna Bilodeau. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 2 heures avant la cérémonie, soit de 13h00 à 15h00. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Nancy, Mary-Ann (Réjean Gauthier), James (Nathalie Renaud) et elle était la mère de feu William; ses petits-enfants : Patrick Tremblay (Mylène Cardinal), Michel Tremblay ainsi que leur père Martin Tremblay, André Gauthier (Samantha Perez), Dominique Gauthier (Pascal Legault), Stanly Clair (Anne-Louise Tremblay), Stacy Clair (Raphaël Blouin); ses arrière-petits-enfants : Emile et Zack Tremblay, Thomas-James et Léo-Henri Legault, Mila-Remy Gauthier et Emma Clair; son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Lucette (feu Charles Labrèche), Hélène (feu Robert Drouin), Carmen (feu Bo Karlsson), Gilles (Huguette Nadeau), Michèle (feu Bob Delisle), feu Roland (Normande Giroux), feu Louisette (Bruno Lesieur) et elle était la sœur de feu Maurice (feu Cécile Caron), feu Lauréat (feu Thérèse Caron), feu Elphège (feu Véronique Fortier), feu Donat, feu Jeannette (feu Jean-Guy Gamache) et feu Lorraine. Elle va également rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clair : feu Bob (feu Evelyne Babineau), feu Stella (feu Andy Richards), feu Thérèse (feu Tom Ward), feu William (feu Marion Kelly), feu Rita (feu Frank Mooney). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel du CHSLD 2e Côte de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur compétence, la bienveillance et la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré, Qc G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/