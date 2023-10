RENAUD, Lina



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lina Renaud, épouse de feu monsieur Jean-Paul Thériault. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.et de là au columbarium de la paroisse de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michael (Carole Jack), André (Danielle Bolduc), Nancy (Yves Allaire), Guy (Claudine Bélanger); ses petits-enfants : Steven (Valérie Potvin), Caroline (Sylvain Côté), Jimmy (Méghane Légaré), Maxyme (Britanny Pouliot), Laurence (Eliott Jacques), Éloïse; son arrière-petite-fille : Ellie; sa belle-sœur Louise Parent Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à l'équipe des soins du Faubourg Giffard et au personnel de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.