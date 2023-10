CHABOT, Hélène



Toujours à la recherche de nouvelles expériences dans cette vie, Hélène est partie continuer sa quête de l'autre côté du voile. Elle était l'épouse de feu Réal Cimon.Elle laisse ses enfants : Dominique (Alain Couët), Benoit (Lise Goulet), Marie, Céline (Wenda Li), Claire et Rachel. Elle était la mère de feu Julie. Elle avait également de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Marcel (feu Françoise Bélanger), feu Claire (feu Paul Beaulé), Pauline (sscm), feu Renée, Philippe (Jacqueline Thibault), feu Jean (feu Margot Poitras), Robert, Denis (Rachel Chrétien) et Gilles (Lucie Giguère) et feu Jacques. Elle laisse également de nombreuses amies. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale mardi 31 octobre 2023, de 10h à 12h30.et de là, au cimetière de Château-Richer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Collaboration Santé Internationale (CSI), 1001, chemin de la Canardière, Québec, G1J 5G5 soit au salon funéraire ou directement sur leur site web : https://www.csiquebec.org/