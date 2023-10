LAVERDIÈRE, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Laverdière, fils de feu Lucille Pelletier et de feu Benoit Laverdière. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : François (Nathalie Veilleux) et Annie (Jean-François Gagnon); son petit-fils Vincent Gagnon; ses frères et soeurs : Charles (Noella Bilodeau), feu Florent (Francine Lord), Céline (Fernand Prescott), Huguette (Pierre Villeneuve), Guy (Lise Fiset) et Denise (Jean Berberi); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel attentionné des soins palliatifs du 4ème étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) https://www.jedonneenligne.org/ fondation-iucpq/.La famille vous accueillera auà compter de 8h.