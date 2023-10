LAFLAMME, Estelle



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 7 octobre 2023, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Estelle Laflamme, fille de feu madame Eugénie Lemieux et de feu monsieur Joseph Laflamme. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, enà 11 h.L'inhumation se fera au cimetière de Buckland le samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30. Elle laisse dans le deuil sa soeur Isabelle (feu Albert Métivier); sa belle-soeur Dorothée Nadeau (feu Antonin Laflamme et feu Gilles Roy) ; ses neveux et nièces : Gilles, Gisèle, André, Marie-France, Lucie, Gérald, Jean, Céline, Diane, Pauline, Donald, Nicole Métivier, Éric Métivier, feu Alain Métivier, Daniel, Lise, Michel et Micheline ainsi que des cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Émilien (feu Simone Fontaine), Roger (feu Cécile Métivier), Armand, Marie-Estelle, Aurèle (feu Rita Thibault) et Antonin (Dorothée Nadeau). La famille désire remercier le personnel de l'unité de soins du 6ème étage de la Résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la fondation de votre choix.