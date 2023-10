MAROIS, Claude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 1er octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Claude Marois, époux de madame France Pelletier, fils de feu madame Françoise Vaillancourt et de feu monsieur Georges Marois. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13h30, suivi d'et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Claude laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Mélanie (Bertrand Lambert) et Jonathan (Joannie Sauvageau); ses petits-enfants : Adrien et Romy, Izabella et Ryan; ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Michel (feu Nicole Davidson), Lise (feu Jean-Pierre Rhéaume), René (Lyne Létourneau); Lise Pelletier (feu Jean Marcoux, René Bégin), Stéphane (Nicole Leclerc), Bruno (Hélène Savard), ainsi que ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dr Lépine et tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca