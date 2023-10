MOREAU, Fernande Gamache



À son domicile, le 21 septembre 2023, est décédée madame Fernande Gamache, épouse de feu monsieur Georges Moreau, fille de feu madame Marie-Louise Bourque et de feu monsieur Joseph Gamache. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à au, de 14h45 à 15h.La disposition de ses cendres se fera ultérieurement au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa sœur Sr Gisèle, n.d.p.s.; ses belles-sœurs Solange Michaud (feu Robert Gamache) et Juliette Beaudoin (feu Laurent Gamache); ses neveux, nièces et ses nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement à la Dre Tremblay ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville pour les bons soins prodigués et leur accompagnement personnalisé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Initiative 1,2,3 Go ! Limoilou, téléphone : 418-353-7479, adresse : 280, 8e Rue, Québec (Québec), G1N 2N9. Des formulaires seront disponibles sur place; prendre note qu'aucun reçu de charité ne pourra être émis.