FOURNIER, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 18 septembre 2023, à l'âge de 61 ans est décédée Mme Louise Fournier, conjointe de feu Réjean Gauthier et fille de feu Paul-Amable Fournier et de feu Thérèse Morin. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la salle deà compter de 11h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la soeur de : feu Paule (Marc Vézina), Marie-Andrée (Marc Richard); elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Alexandre Burnet (Kaileigh Gobeille) et leur fille Léa-Paule; Marie-Claire Burnet (Ryan Mc Govern) et leurs enfants Madeleine et Samuel, Marc-Olivier Richard et Camille Richard. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, oncles, tantes et plusieurs amis(es). La famille désire remercier Dre Annie Mercier et l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny ainsi que le personnel du 7è étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène,www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Les arrangements funéraire ont été confiés à la :