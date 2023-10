FORTIN, Jean-Marie



À son domicile, le 10 octobre 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Fortin, époux de feu dame Fernande Caron. Fils de feu dame Marie-Rose Thibault et de feu monsieur Paul Fortin, il demeurait à L'Islet (Sur Mer). Il laisse dans le deuil ses filles : Brigitte (Guy Gagné), Lise (Jean Scherrer), Marie-Andrée (Guy Gosselin), Suzanne (Jules Simoneau) et Diane (Pierre Girard); ses petits-enfants : Catherine (Alexander Gomez) et Émilie Gagné (Frédéric Chamberland), Mathieu (Valérie Laprise) et Julie Scherrer (David Germain Bédard), Etienne (Carole-Anne Masson) et Vincent Simoneau, Justine et Hugo Girard (Jasmine Ranger) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Sophia-Rose et James Scherrer, Émira et Évi Gomez, Maxim et Éloi Bédard, Émyl Chamberland, Charlotte et Juliette Simoneau. Il était le frère et le beau-frère : Edith (feu Fernand Tremblay), feu André, feu Odilon, feu Achille, Jules, Michel (Micheline Caron) et Bernardin Fortin (Diane Beaulieu); de la famille Caron : feu Madeleine (feu Philippe Bélanger), feu Marcelle (feu Ferdinand Bélanger), Jeannine (feu Garnier Giasson), feu Jean-Claude (Claudette Caron), feu Gilles (feu Colette Caouette), Charles (Angéline Morin) et Jacqueline (Réjean Kirouac). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché O, Montmagny (Qc), G5V 3R8 ou à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 21 octobre, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.