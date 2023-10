PAQUET, André



Le 27 septembre 2023 à l'hôpital Jeffery Hale, à l'âge de 81 ans, est décédé dans l'amour, la paix et la dignité, Monsieur André Paquet. Il était le fils de feu Yvonne Blouin et feu Octave Paquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Roland (feu Thérèse Bonneau), Maurice (feu Jacqueline Kirouac), Jeannine (Jean-Paul Alarie), feu Thérèse (feu Gaston Bonneau), feu Jean-Paul (feu Aline Dorval), Cécile (feu Jean-Guy Duperron), feu Robert (Gabrielle Racine), Fernand (feu Lucille Beaulieu), feu Louise (Raynald Pichette) et feu Nicole (Maurice Dumont); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es), dont dame Denise Godbout. Un merci spécial à Hélène Linteau, Jean-Claude Morin et Réjean Brassard pour leur présence et leur grand dévouement auprès d'André tout au long de sa maladie. Nous soulignons aussi l'excellent travail du Dr Simon Plourde et l'équipe de soins palliatifs du CLSC Limoilou.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. La mise en niche se fera également au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.