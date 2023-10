LÉGARÉ, Suzanne



En cette belle journée du 6 septembre, à l'âge de 87 ans, notre belle maman Suzanne s'est éteinte tout doucement. Elle est allée rejoindre son cher époux André (Giroux) décédé 9 ans plus tôt. Elle était entourée de ses 3 filles : Marie-Line (Michel (Mike) Gosselin), Diane (Benoit Couture) et Brigitte (Yves Boilard). Elle laisse aussi dans le deuil ses 4 beaux-enfants : Sylvie, Pierre (Catia), Mario (Marielle) et Nathalie (Craig), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Également, elle laisse dans le deuil son frère Guy (Juliette) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Boischatel. Un merci spécial au personnel de la résidence Les Marronniers pour les bons soins prodigués, particulièrement aux infirmières Lisbeth et Nancy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org ou à la Fondation Le Grand Tour de Roue de Yves Landry, site web : www.landrytour.com. Des formulaires seront disponibles sur place.